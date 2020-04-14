وسيستفيد من المساعدات الإماراتية نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي بقبرص، لتمكنهم من أداء واجبهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وقال السفير الإماراتي لدى قبرص، سلطان السويدي:" إن تقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة كوفيد 19، هو واجب إنساني يجب أن تقوم به كل دولة قادرة على ذلك، فالتعاون الدولي متعدد الأطراف ضروري للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية".

وأضاف:" إن هذه المساعدات هي واحدة من العديد من الشحنات التي أرسلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة إلى العديد من الدول المتضررة، بالإضافة إلى تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية لمحاربة تفشي الفيروس".

وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى قبرص من مستلزمات طبية ووقائية ستمكن الكوادر الطبية هناك من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكداً وقوف الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب قبرص وكل شعوب العالم لتتجاوز هذه الكارثة الإنسانية.