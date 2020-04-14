وأوضح التحالف، أن الخروق التي قام بها الحوثيون شملت الأعمال العدائية العسكرية، فضلا عن استخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

وأكد التحالف استمرار التزام قواته والجيش الوطني اليمني بوقف إطلاق النار الشامل مشيرا إلى تطبيق "أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك، مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

وفي الثامن من أبريل الجاري، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، وقف إطلاق النار بشكل شامل في اليمن، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.

وأوضحت قيادة القوات المشتركة للتحالف، أن الهدف من وقف إطلاق النار هو تهيئة الظروف لتنفيذ دعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، لعقد اجتماع بين الحكومة الشرعية والحوثيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن الفرصة مهيأة لتضافر كافة الجهود للتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في اليمن، والتوافق على خطوات جدية وملموسة ومباشرة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وفي وقت سابق، رحبت الحكومة اليمنية بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.