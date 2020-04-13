وأفادت وزارة الصحة السعودية بتعافي 44 حالة، ليبلغ إجمالي المتعافين من فيروس كورونا المستجد 805 حالة، في حين سجلت 6 وفيات جديدة.

وكانت الداخلية السعودية قد أعلنت الاثنين تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات المنع.

وأوضح مصدر مسؤول في الداخلية السعودية أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها.

وأضاف المصدر: "توثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية".

ولفت المصدر إلى أنه "فيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 في المئة) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وبحسب المصدر فإن "من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاما (الغرامة المالية، السجن)".

وأكد المصدر أنه سيتم بدء العمل بهذه الإجراءات في مدينة الرياض كمرحلة أولى اعتبارا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين.

وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت الأحد، تمديد حظر التجول حتى إشعار آخر بسبب المعدلات الحالية لانتشار فيروس كورونا.

وأهابت الداخلية السعودية بالجميع الالتزام بالأمر حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتؤكد في الوقت ذاته استمرار العمل بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة التي سبق الإعلان عنها في عدد من المدن والمحافظات والأحياء السكنية، ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وكان الملك سلمان قد أمر بفرض حظر التجول لمدة 21 يوما من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا ابتداء من 23 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا.