وقال السند، في مؤتمر صحفي، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ حالتين حتى الآن، إحداهما جديدة لمواطن كويتي عمره 50 عاما كان يتلقى الرعاية الطبية بالعناية المركزة، والأخرى سُجلت مطلع شهر أبريل الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن السند قوله إن مجموع الحالات التي أعلن شفاؤها بلغ 150 حالة من الحالات التي كانت أصيبت بمرض كوفيد-19.

وكانت الكويت قد أعلنت تعطيل الأعمال في 12 مارس، مع استثناء الجهات التي تقدم خدمات أساسية، ثم مددته لاحقا، كإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، قالت الحكومة إن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ستظل معطلة حتى 26 أبريل.

وفرضت الحكومة العزل التام على منطقتين مزدحمتين سكانيا، هما جليب الشيوخ والمهبولة.

ونقلت (كونا) عن وزارة الداخلية قولها إن "قرار عزل (المنطقتين) يأتي لفحص كل من يوجد فيهما وعلاجهم حتى لا يؤثر (انتشار الفيروس) على المناطق الأخرى في البلاد".

كما مددت حظر التجول الجزئي ساعتين إضافيتين في الصباح ليبدأ في الخامسة صباحا (14:00 بتوقيت غرينتش) ويستمر حتى السادسة مساء. وحثت وزارة الداخلية المواطنين على البقاء بمنازلهم حتى في غير ساعات الحظر.