وقال مدبولي في اتصاله: "أكلمك كمواطن مصري، قبل أن أكون رئيسا للوزراء. لأقدم خالص العزاء. وأعتذر لكم بالنيابة عن جموع المصريين، عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالي قرية شبرا البهو".

وأضاف "من أخطأ سيحاسب بالقانون. وهؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية وتضحياتهم ولن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أي فرد بها".

وشدد رئيس الوزراء المصري على أن المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية من جهود وتضحيات، فهم خط الدفاع الأول، في مواجهة فيروس كورونا.

ووجه رئيس الوزراء الشكر لجموع العاملين في القطاع الطبي، قائلا: "لا تلتفتوا لهذه الصغائر ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة من البعض عن معركتكم الشريفة للدفاع عن أبناء وطنكم، فجميعنا نقدركم ونساندكم ونصطف معكم وسينصرنا الله بإخلاصنا جميعا وتكاتفنا وتفانينا"، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.

من جانبه، قدم زوج الطبية الراحلة، محمد رضوان، الشكر لرئيس الوزراء، ولمسؤولي الحكومة بوجه عام الذين وقفوا بجواره وساندوه، قائلا: "أتشرف بهذه المكالمة من رئيس وزراء مصر".

فرد مدبولي: "الشرف لي أنا. وأكرر خالص العزاء ودعواتنا للطبيبة بأن يسكنها الله فسيح جناته".