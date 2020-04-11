وأعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، السبت، ارتفاع عدد اصابات كورونا في الأردن، بتسجيل 9 حالات جديدة.

واشار جابر إلى أن 7 من المصابين الجدد، هم من أسرة واحدة.

ويأتي ارتفاع الإصابات بعد 24 ساعة من إعلان الأردن تسجيل 0 حالات من الإصابة في البلاد، الجمعة.

وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتِ الحد من تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك، بعدما أشار وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إلى ارتفاع عدد المخالفات لحظر التجول، وتسجيل مئات المخالفات لمارّة وسيارات.

وسجل الأردن حتى الآن 381 حالة إصابة بكورونا، بينما سجل 7 حالات وفاة.