وأوضحت النقابة أن اثنين من الأطباء توفيا جراء إصابتهم بالمرض من "عدوى مجتمعية" بعيدا عن أمكان عملهما.

وأفادت نقابة الأطباء فى بيان صحفي أنه ما زالت تعمل على عدد الإصابات والوفيات بين الأطباء، مرشحة أن يزاداد العدد في قادم الأيام.

ودعت النقابة وزارة الصحة المصرية للإعلان عن الوضع الصحى للأطباء والأطقم الطبيه أسوة بدول العالم مع موافاة النقابة ببيانات الأطباء المصابين أولا بأول حتى تقوم النقابة بواجبها النقابي حيال أسرهم.

وأكدت النقابة على جميع الجهات المختصة ضرورة متابعة توفير جميع مستلزمات الوقاية بجميع المنشآت الطبية والتشديد على دقة استخدامها مع ضرورة سرعة عمل المسحات اللازمة للمخالطين منهم لحالات إيجابية تطبيقا للبروتوكولات العلمية.

كما شددت على جموع الأطباء بالحرص على إرتداء الواقيات الشخصية اللازمة وعدم بدء العمل دونها، حماية لأنفسهم وللمجتمع، علما بأن وزارة الصحة قد أعلنت عن توافر جميع المستلزمات بجميع المنشآت الطبية.

وجددت النقابة العامة للأطباء طلبها لمجلس الوزراء المصري بضروة إضافة أعضاء الفريق الطبي المصابين والمتوفين بالعدوى للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بتكريم "الشهداء والمصابين".



