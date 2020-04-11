واتخذ المجلس البلدي قرارا بمنع الدخول والخروج إلى المدينة، فيما سيتم اليوم إجراء فحوصكورونا لنحو 500 شخص، وسيكون على رأس اللائحة أصحاب المؤسسات التجارية والصيدليات والعاملون فيها.

وسجلت بشري تزايدا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، مما دفع السلطات المحلية إلى اتخاذ قرار بعزلها كليا عن محيطها، بالتعاون مع أجهزة الأمن.

وتنفذ في منطقة بشري في لبنان إجراءات استثنائية مشددة، حيث طلب من كل سكانها البقاء في منازلهم، وتجري السلطات فحوصات "كوفيد 19" على نطاق واسع لاكتشاف حجم الإصابات ومعالجتها بشكل سريع.