ووفق حساب شعبة الإعلام الحربي على تويتر، فقد رصدت منصات الدفاع الجوي بالجيش الليبي، طائرة تركية مسيرة، كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة، جنوب شرقي العاصمة طرابلس، قبل أن تنجح في إسقاطها.

كما أسقط الدفاع الجوي، طائرة تركية مسيرة حاولت قصف تمركزات الجيش الوطني في منطقة ورشفانة في العزيزية.

وكانت مقاتلات السلاح الجوي الليبي قد شنت غارات جوية استهدفت عدداً من الآليات والعربات العسكرية، وقامت بتدميرها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته، الخميس.

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المتطرفة المرتبطة بحكومة فائز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، أو حتى مرتزقة من سوريا.

وتعد الطائرات التركية المسيّرة، ضمن أهم الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات طرابلس في معاركها مع قوات الجيش الوطني.