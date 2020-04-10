وأكد باسل الصباح عبر حسابه في موقع تويتر" أنه ثبت طبياً إيجابية استخدام بلازما دم المتعافين في علاج المصابين بمرض كوفيد-19، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا).



وقال: “نطلب من جميع المتشافين من فيروس كورونا المستجد المبادرة للتبرع بالدم للاستفادة من البلازما في علاج المصابين،حيث ثبت طبياً إيجابية هذا العلاج (ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)”.

وثبتت في وقت سابق فعالية البلازما لدى المتعافين، وهي جزء من الدم السائل تتركز فيه الأجسام المضادة بعد مرض ما، في دراسات على نطاق ضيق ضد أمراض معدية أخرى مثل "إيبولا" و"سارس".

وأعطت الوكالة الأميركية للأغذية والعقاقير موافقتها لإجراء تجارب على علاجات محتملة كهذه، ضد فيروس كورنا المستجد.

وأعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 12 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض فيروس كورونا المستجد ليصل الإجمالي حتى الآن 123 حالة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند يوم الجمعة تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 993.