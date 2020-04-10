ووصل عدد الوفيات في المغرب إلى 107 حالة، بينما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122 حالة حتى الآن.

وكانت الحكومية المغربية، قد أعلنت مساء الاثنين، أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقّل خارج البيوت في إطار الإجراءات السارية لمكافحة وباء كوفيد-19 أصبحوا ملزمين، اعتبارا من صباح الثلاثاء، بوضع كمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجدّ، متعهّدة بالعمل على توفير هذه الكمّامات بسعر مخفّض ومعاقبة المخالفين.

وتحدّ حالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ 20 مارس وحتى 20 أبريل، التنقّل في المملكة إلا في حالات معينة كالتوجه للعمل أو التبضع بموجب تراخيص وزعتها السلطات على المواطنين.