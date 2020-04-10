وأعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، "الخبر المفرح"، بأن الأردن لم يسجل أي حالة إصابة بكورونا يوم الجمعة.

كما كشف جابر عن تسجيل 9 حالات شفاء من الفيروس، ليرتفع العدد الكلي إلى 170 حالة شفاء في البلاد.

وكان الأردن قد فرض بدءاً من منتصف ليلة الجمعة، حظرا شاملا للتجول، لمدة 48 ساعة، ضمن إجراءاتِ الحد من تفشي فيروس كورونا.

يأتي ذلك، بعدما أشار وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إلى ارتفاع عدد المخالفات لحظر التجول، وتسجيل مئات المخالفات لمارّة وسيارات.

وقد أعلن، الخميس، عن ضبط كوادر مديرية الأمن العام 467 مركبة خالفت أوامر الحظر، و831 شخصاً بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط، خلال الـ 24 ساعة الماضية.