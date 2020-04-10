وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي الوباء، وتعزيزا للجهود العالمية للحد من انتشاره، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وقال السفير الإماراتي لدى أوكرانيا سالم أحمد سالم الكعبي، إن "إيصال المساعدات من الإمارات إلى أوكرانيا يأتي كبادرة مع الدول التي تتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وإظهار التضامن مع أولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة، مثل التي يشهدها العالم الآن مع انتشار الفيروس".

وأضاف الدبلوماسي أن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكدا وقوف الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب أوكرانيا و شعوب العالم كافة للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

وأشار الكعبي إلى أن طائرة الإغاثة أعادت 113 مواطنا أوكرانيا من الإمارات إلى وطنهم، بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.