وأضافت الصحة السعودية في تغريدة على حسابها الموثق على موقع "تويتر" أن أكثر الإصابات في مكة المكرمة بواقع 90 حالة، تلتها المدينة المنورة بـ78 حالة، وسجلت في الرياض 69 حالة وفي جدة سجلت 54 حالة.

وبذلك بلغت عدد حالات الإصابة في عموم المملكة 3651 حالة.

وسجلت 3 وفيات جديدة بالفيروس في السعودية، لتصل حصيلة الوفيات إلى 47 شخصا.

كما سجلت الوزارة 19 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا المستجد المعروف بـ"كوفيد- 19"، ليبلغ إجمالي حالات التعافي 685.

وفي سياق متصل، ذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في عدد من أحياء المدينة المنورة ابتداءً من اليوم، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأضاف المصدر أن الأحياء المشمولة بالقرار هي: الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في مطلع أبريل الجاري، في سياق إجراءاتها لمكافحة تفشي الفيروس، منع التجول على مدار 24 ساعة في مكة والمدينة.

لكن يسمح، في أضيق نطاق، لسكان أحياء المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.

وأتاحت السلطات للراغبين استخدام الخدمات المصرفية وأجهزة الصراف الآلي، وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.