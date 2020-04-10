يأتي ذلك، بعدما أشار وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إلى ارتفاع عدد المخالفات لحظر التجول، وتسجيل مئات المخالفات لمارّة وسيارات.

وقد أعلن، الخميس، عن ضبط كوادر مديرية الأمن العام 467 مركبة خالفت أوامر الحظر، و831 شخصاً بظروف تخالف أوامر الحظر والسماح للخروج للتزود بالمؤن فقط، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية في بيان اليوم الخميس، إنه سيتم نقل المركبات المخالفة إلى ساحات مخصصة، وسيتحمل ملاك المركبات كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك عند استلامها، بعد حجزها لمدة شهر.

وأوضح أن كافة كوادر مديرية الامن العام تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات المرتبطة بخرق الأوامر الصادرة وفق قانون الدفاع، حيث لا تهاون أو تمييز في تطبيقها، وفق ما نقلت وكالة "بترا".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 370 وتسجيل 11 حالة شفاء جديدة، وحالة وفاة واحدة.