يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمخالطين لهم وعزلهم، وفق ما نقلت وكالة "وام".

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على جميع المواطنين والمقيمين في الكشف عن 331 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 2990.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 29 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 268.

‏‪كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصاب من الجنسية الآسيوية وآخر من الجنسية العربية من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 14 حالة.