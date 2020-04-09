وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية".

واوضح المسؤول المصري أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، بلغ 1699 حالة، من ضمنهم 348 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و118 حالات وفاة.

وتابع أن وزارة الصحة "تواصل رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد".