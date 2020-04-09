وأكد أبو الغيط أن الشعب اليمني الرابح الأول من هذه المبادرة التي تعكس إدراكا لخطورة التحدي الذي يواجه الجميع في الوقت الحالي، والذي يقتضي تكاتفا وتراحما من أجل مواجهة وباء كورونا العالمي.

وشكر الأمين العام لجامعة الدول العربية القيادة السعودية على هذا الموقف، متمنيا أن "تسكت المدافع على مختلف الجبهات العربية المشتعلة، خاصة في سوريا وليبيا".

وقال أبو الغيط إن إعلان التحالف وقف إطلاق النار يضع الجانب الحوثي أمام مسؤولياته، مضيفا "الشعب اليمني الذي أنهكته سنوات الحرب ينتظر من الحوثيين الانخراط في عملية سلام جادة، تفضي إلى اتفاق سلام شامل، يضع حدا للأزمة، ويحفظ للبلد وحدته وسيادته".

وكان التحالف أعلن، الأربعاء، وقف عملياته العسكرية في اليمن، لدعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ خمس سنوات.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف إن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراء المحادثات التي يرعاها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل وقف دائم لإطلاق النار، واتخذ القرار بشأنها لأسباب منها تفادي تفش محتمل لفيروس كورونا المستجد. ولم يعلن اليمن أي حالات إصابة بالمرض بعد.

وأضاف أن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن سيبدأ لمدة أسبوعين، اعتبارا من الثانية عشرة ظهر الخميس بالتوقيت المحلي.