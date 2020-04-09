وذكر المسماري على صفحته الرسمية في فيسبوك أن "قوات الدفاع الجوي العربي الليبي تتمكن من اسقاط عدد 2 طائرة مسيرة تركية".

وأوضح أنه جرى إسقاط الطائرة الأولى في أجواء قاعدة عقبة بن نافع الجوية، والثانية جنوب شرقي العاصمة طرابلس فوق محور عين زارة.

وتقدم تركيا دعما عسكريا كبيرا للميليشيات المتطرفة المرتبطة بحكومة فائز السراج، سواء بإرسال مستشارين عسكريين أو جنود أو أسلحة، أو حتى مرتزقة من سوريا.

وتعد الطائرات التركية المسيّرة، ضمن أهم الأسلحة التي تستخدمها ميليشيات طرابلس في معاركها مع قوات الجيش الوطني.