وذكرت الوزارة، في بيان، أنه تم تسجيل تسع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 103.

وأفاد البيان بخروج 29 حالة من المصابين من مستشفى العزل، بينهم أجنبيان، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إنه تقرر تمديد العمل بحظر التجول الليلي 15 يوما، حتى 23 أبريل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، إن الحكومة مددت تعليق الرحلات الجوية أسبوعين آخرين.

وأضاف أنه تقرر أيضا تخفيف حظر التجول ساعة بحيث يبدأ من الثامنة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش) حتى السادسة صباحا.

ومددت الحكومة أيضا إغلاق المدارس والجامعات، كما تقرر استمرار إغلاق المقاهي والمتاجر والمراكز التجارية مساء وفي عطلة نهاية الأسبوع.

وتعمل السلطات المصرية على مواجهة فيروس كورونا في بلد يبلغ عدد سكانه 100 مليون.

واتخذت مصر، مثل غيرها من بلدان العالم، إجراءات للحد من تأثير تفشي الفيروس على الاقتصاد.

وتشمل هذه الإجراءات خفض سعر الفائدة ثلاثة في المئة، وتخصيص دعم نقدي للعمالة غير المنتظمة، وسداد رواتب العمالة المنتظمة في القطاعات المتضررة من صندوق طوارئ، إضافة إلى ضخ عشرين مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة.