وناقش المحافظون، خلال اجتماع عقد عن بعد بتقنية الفيديو كونفرنس برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المبادرات الخاصة بتوفير الأغذية والسلع المختلفة لبعض الفئات من المواطنين الأقل دخلا.

واستعرض الاجتماع أعمال التطهير والتعقيم في مختلف أرجاء المحافظات، وتوفير السلع الغذائية والتموينية، والمخزونات الكافية من المستلزمات الطبية، والأدوية، والمواد البترولية.

وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء بتجهيز فريق ثابت من العاملين في الأجهزة الحكومية للقيام بأعمال التطهير والتعقيم بكل مبنى، مؤكدا أهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخاذها في إطار الإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأكد مدبولي ضرورة الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة؛ وذلك منعا للاختلاط والتزاحم، وسعيا لعدم انتشار الفيروس، وحرصا على سلامة جميع العاملين.

وفيما يتعلق بتطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بحظر التجوال، شدد مدبولي على ضرورة عدم التهاون في تطبيقها، ولاسيما أنها تتزامن مع قرب حلول عدد من المناسبات والأعياد، مما يستوجب غلق جميع الشواطئ والمتنزهات، ومختلف أماكن التجمعات.