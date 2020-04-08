وقال مركز أفريقيا للوقاية والتحكم بالأمراض، في أحدث تقرير له، الثلاثاء، إن هناك أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بمرض "كوفيد-19" في القارة السمراء حاليا.

ووفقا للتقارير، فإن فيروس كورونا الجديد انتشر في كل دول القارة تقريبا، حيث ظهرت إصابات بكورنا في 52 دولة من أصل 54 دولة أفريقية.

وعلى الرغم من أن دولة جنوب أفريقيا تأتي في مقدمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس في القارة، من حيث الإصابات، حيث سجلت 1749 إصابة، منها 13 حالة وفاة، فإن الدول العربية هي الأكثر تضررا بوباء "كوفيد-19، بإجمالي الإصابات والوفيات.

وضع الدول العربية

وتتصدر الجزائر الدول الأفريقية، من حيث الوفيات، حيث ارتفع العدد إلى 193 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات 1468 إصابة، حتى يوم الأربعاء ظهرا.

وتأتي المغرب بعد الجزائر من حيث الإصابات وسجل فيها 1184 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 90 حالة.

أما مصر، فهي الثالثة أفريقيا من حيث الإصابات بعد كل من جنوب أفريقيا والجزائر، وسجل فيها 1450 إصابة، بينما جاء ثانية من حيث الوفيات، حيث سجلت 94 حالة وفاة.

وحلت تونس رابعة من حيث الوفيات، وبلغ عددها 23 وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات المسجلة فيها 623 إصابة.

وسجلت حالتا وفاة في السودان، من أصل 14 إصابة بالفيروس، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في كل من موريتانيا (6 إصابات) وليبيا (20 إصابة).

وسجل في جيبوتي 90 إصابة بالفيروس، فيما بلغ عدد الإصابات في الصومال 8 فقط.

الجدير بالذكر أن الدولة العربية الأفريقية الوحيدة التي لم يسجل فيها إي إصابة بفيروس كورونا الجديد هي دولة جزر القمر، وهي إلى جانب ليسوتو وساو تومي وبرينسيبي الدول الأفريقية الوحيدة التي لم يظهر فيها أي إصابة بالفيروس القاتل.

الوضع جنوبي الصحراء

ومن الدول الأفريقية التي سجلت فيها حالات إصابة ووفيات، بوركينا فاسو (19 وفاة و384 إصابة) والكونغو (18 وفاة و180 إصابة) والنيجر (11 وفاة و278 إصابة) والكاميرون (9 وفيات و685 إصابة) وموريشيوش (7 وفيات و268 إصابة) ونيجيريا (6 وفيات و254 إصابة) و(كينيا 6 وفيات و172 إصابة) وغانا (5 وفيات و287 إصابة).

وبالطبع سجلت باقي الدول في القارة الأفريقية حالات وفاة وإصابة أقل من هذه الدول، ولكن يبدو أن نصيب الدول العربية، على الأقل من ناحية الوفيات هو الأكثر.