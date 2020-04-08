تأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

ووقال السفير الإماراتي في كازاخستان، محمد أحمد بن سلطان الجابر: "إن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم للدول المتضررة من أزمة "كوفيد-19" إدراكاً منها بأن التعاون متعدد الأطراف ضروري للمجتمع الدولي للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية".

وأضاف: "إن هذه المساعدات هي واحدة من العديد من الشحنات التي أرسلتها دولة الإمارات منذ بداية الأزمة إلى العديد من الدول المتضررة، بالإضافة إلى تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لتعزيز الاستجابة العالمية لمحاربة تفشي الفيروس".

وأشار الجابر إلى أن المساعدات المقدمة من دولة الإمارات إلى كازاخستان من مستلزمات طبية ووقائية ستمكن الكوادر الطبية هناك من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد، مؤكداً وقوف الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب كازاخستان وكل شعوب العالم لتتجاوز هذه الكارثة الإنسانية.