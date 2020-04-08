وأوضح شيخ الأزهر في فيديو نشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك "أنه يجب على كل القادرين، الإسراع بالإنفاق على إخوانهم، لأننا جميعا أخوة، ونحن جميعا كل منا مسؤول عن الآخر".

وأضاف الطيب، خلال مقطع الفيديو له أن "النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب مثلا بمجتمعات المسلمين بالجسد الواحد، الذي إذا اشتكى منه عضوًا، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر، فلا يظن القادرين أن لهم حرية الاختيار، إن شاءوا أنفقوا وإن شاءوا لم ينفقوا، حيث إن الانفاق على القادرين، فرض واجب وحتم لازم، هو ذاك أو النار".

وأكد الإمام الأكبر أن هذا الوباء من المواطن الذي يجبر فيها القادرون على مشاركة الضعفاء ومشاركة الفقراء.

وتابع: "نحن نعلم أن الشعب المصري سواء القادر أو غير القادر شعب أصيل، ويقدر تمامًا التضامن والتكافل والأخوة، كنا نرى أن من لديه في منزل المزيد من اللبن يخرج ويعطي لمن ليس لديه مصدر للبن، هذا التعاون والتكافل أصل من أصول الإسلام".

وذكر شيخ الأزهر: "المطلوب التيقظ أن هناك واجب شرعيًا على القادرين أن يبادروا به، وهو إنفاق للأموال والتبرعات في مواطنها التي جعلت لإنقاذ هؤلاء الذين مسهم الضر من انتشار هذا الوباء".