وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن جميع الحالات الجديدة لمصريين عائدين من الخارج أو مخالطين للحالات الإيجابية المعلن عنها سابقا.

وذكرت الوزارة أن 276 شخصا تعافوا من المرض سريع الانتشار، وخرجوا من مستشفيات العزل حتى الثلاثاء.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد، في إفادة تليفزيونية، إنه "سيتم نقل الحالات البسيطة إكلينيكيا التي تبلغ من العمر أقل من 50 عاما، وممن لا تصاحبهم عوامل خطورة وحالتهم مستقرة من حيث التحاليل والفحوصات، إلى عدد من المدن الجامعية ونزل الشباب المخصصة، تحت الإشراف الطبي الكامل، وذلك بعد أن أمضوا مدة العلاج المقررة طبقا للبروتوكول وهي (5 أيام)".

وأشارت إلى أن "استكمال فترة المتابعة لتلك الحالات بداية من الأربعاء، في تلك الأماكن المعدة طبيا، وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان، وذلك لحين سلبية تحاليلهم، وخروجهم نهائيا بعد تمام شفائهم".

ووفقا لوزيرة الصحة، فإن تلك الأماكن تم تجهيزها طبيا على أعلى مستوى من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، كما أنها مزودة بعيادات للمتابعة ومعامل ووحدات للفحص وصيدلية خاصة، بالإضافة إلى توافر الأطقم الطبية اللازمة.

وكانت مصر سجلت، الاثنين، 149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد الإصابة الأولى في فبراير.

وفرضت مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وموطن 100 مليون نسمة، حظر التجول ليلا لمواجهة انتشار الفيروس، وأغلقت مطاراتها ومنتجعاتها السياحية.