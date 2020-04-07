وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك تعداد الوفيات الناجمة عن المرض إلى 41.

وأكدت وزارة الصحة تسجيل 272 إصابة جديدة بكورونا، الأمر الذي رفع تعداد الإصابات بالوباء في المملكة إلى 2795.

وأشارت الوزارة إلى أن "التزامنا بالتعليمات والإجراءات الوقائية بحذافيرها يقلل من أعداد الإصابات إلى الحد الأدنى".

وأوضحت الوزارة أن المملكة "تعاملت مع الأزمة المرتبطة بكورونا بمنتهى الشفافية والوضوح ليكون المواطن على علم واطلاع بآخر المستجدات".

واختتمت الوزارة بالقول: "نقف اليوم أمام لحظة حاسمة في رفع استشعارنا كمجتمع للمسؤولية لأن التوقعات في قادم الأيام تشير إلى تزايد مستمر في أعداد الإصابات بفيروس كورونا".

وكانت السعودية قد فرضت، الاثنين، حظر تجول على مدار اليوم في العاصمة الرياض ومدن أخرى كبرى، حتى إشعار آخر، وذلك في إطار تكثيف جهود كبح انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن حظر التجول الجديد يشمل كل من الرياض وتبوك والدمام والظهران والهفوف، وكذلك أرجاء محافظات جدة والطائف والقطيف والخُبر.

ولن يسمح بالدخول إلى هذه المناطق أو الخروج منها إلا للفئات المستثناة من العاملين بالقطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

ولن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا لقضاء الاحتياجات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة عصرا يوميا.