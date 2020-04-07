وكانت الوزارة قررت، السبت الماضي، حظر إقامة الموائد الرمضانية في محيط المساجد أو ملحقاتها.

أما اليوم، فقد شددت على جميع مديريات الأوقاف أنه لا مجال على الإطلاق لأي ترتيبات تتصل بالاعتكاف هذا العام.

وتعد صلاة التراويح والاعتكاف في المساجد من أكثر الأنشطة الجماعية إقبالا في شهر رمضان.

وقالت وزارة الأوقاف إن فتح المساجد مرهون بعدم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة، وتأكيد وزارة الصحة على أن التجمعات والجماعات لم تعد تشكل أي خطر على نشر العدوى بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة على حظر أي فعاليات إفطار جماعي بالوزارة، أو هيئة الأوقاف، أو المجموعة الوطنية وجميع الجهات التابعة للوزارة.

كما خاطب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الجهة المختصة بوزارة الداخلية ومحافظة القاهرة بشأن عدم إقامة ملتقى الفكر الإسلامي بساحة مسجد الإمام الحسين هذا العام، وكذلك أي ملتقيات عامة بأي مديرية من المديريات في الشهر الفضيل.