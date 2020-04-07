وحذر وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، من تفش سريع للمرض، الذي قتل مايناهز 22 شخصا في تونس، وفق الإحصائيات الرسمية.

وقال المكي إن تونس بصدد فقدان ما أسست له سابقا في حربها على فيروس كورونا بسبب "إنفلات الحجر الصحي العام من قبل فئة من الناس، وتمنّع من ثبت لديهم الإصابة بكورونا عن الذهاب إلى المستشفيات ومراكز الإقامة، وهو ما يهدد باحتمال انتشار سريع للمرض".

وتأتي تصريحات وزير الصحة التونسي بعد أخرى مماثلة لرئيس البلاد قيس سعيد قال فيها: "أرجو أن تتطور الأوضاع في إتجاه إيجابي. تم إتخاذ جملة من الإجراءات، وربما لم تكن ناجعة بالشكل المطلوب، يمكن أن نراجع جملة من الخيارات بما يتلاءم مع الأوضاع".

وأضاف سعيد في تصريح له بعد زيارة ضريح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في الذكرى 20 لرحيله، أن تونس تعمل جاهدة مع شركات الطيران لإعادة التونسيين العالقين في الخارج.

وتزامنت تصريحات الرئيس التونسي مع بيان صدر عن وزارة النقل في البلاد، أعلنت فيه جملة من الرحلات الجديدة المبرمجة لإجلاء التونسيين العالقين في الخارج وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وفي السياق نفسه اطلع رئيس الحكومة التونسي إلياس الفخفاخ وفي اجتماع له مع اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة، على جملة الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في الدولة.

وتلقى رئيس الحكومة جملة من المقترحات طرحتها اللجنة العلمية على شكل إجراءات جديدة إضافية ممكنة للحد من انتشار الوباء، حسبما ذكر مراسل "سكاي نيوز عربية" في تونس.