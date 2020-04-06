وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة من فيروس كورونا، بالإضافة لتسجيل 10 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 81 حالة.

وأعلنت الوزارة عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 1120 حالة.

وكانت السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء قد أعلنت عن إنشاء مستشفى ميداني مؤقت "مجهز بجميع المعدات الطبية مخصص لمرضى كوفيد-19 على مساحة 20 ألف متر مربع".

وقالت السلطات إن هذا المستشفى سيضم حوالي 700 سرير، وسيُنجز خلال أسبوعين بتكلفة نحو 4.5 مليون دولار.