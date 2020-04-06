وأوضح وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه، الاثنين، مد فترة حظر التجول ساعتين إضافيتين إلى السادسة صباحا بدلا من الرابعة فجرا.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي أيضا، تعطيل جميع الوزارات من الأحد الموافق 12 أبريل، حتى 23 من الشهر نفسه.

كما تقرر عزل منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، عزلا كليا لمدة أسبوعين، اعتبارا من الاثنين، حيث تتركز العمالة الآسيوية، التي ارتفع معدل الإصابة بين أفرادها بشكل أكبر من غيرها خلال الأيام الماضية.

وسجلت الكويت، السبت، أول حالة وفاة بفيروس كورونا، تعود لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ 46 عاما، كان يتلقى العلاج في العناية المركزة لعدة أيام.

واتخذت الكويت إجراءات احترازية صارمة، فور اكتشاف أول حالة إصابة يوم 24 فبراير الماضي، فأوقفت رحلات الطيران، وفرضت حظر التجول، وفحصت الآلاف، ووضعتهم في الحجر الصحي.