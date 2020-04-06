وقالت وزارة الصحة السعودية، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة وصل إلى 2523، بينما بلغ عدد الوفيات 38 حالة.

وتضم العاصمة الرياض، أكبر عدد للإصابات وللمتعافين، إذ تضم 757 مصابا، و177 حالة شفاء.

وكانت الصحة السعودية قد أعلنت، الأحد، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"،لافتة إلى أن الحالات المسجلة في المملكة العربية السعودية بلغ 2402 حينها، تعافت منها 488 حالة.