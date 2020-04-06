وسيستفيد من هذه المساعدات الإماراتية نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي بإيطاليا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وتضمنت المساعدات الإماراتية المرسلة إلى إيطاليا: 500 ألف زوج من القفازات، و60 ألف غطاء ورداء طبي، وأغطية أحذية للعاملين في المجال الطبي و20 ألف قناع و6 آلاف مطهر.

وقال السفير الإماراتي لدى روما، عمر الشامسي "إن دولة الإمارات التزمت منذ تأسيسها بنهج العطاء للدول والشعوب في المحن والأزمات".

وأضاف "وقد أكدت أزمة فيروس كورونا المستجد ثبات هذا النهج وفاعليته وتجلى ذلك في الجهود التي قامت بها في عدد من الدول التي انتشر فيها الوباء والتي تعكس أصالة النهج الإنساني في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادة وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة".

وقال الشامسي "إن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتنا الرشيدة للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد".

وأشار إلى أن المساعدات الإماراتية "وصلت إلى أنحاء كثيرة من العالم وشملت التعاون مع منظمة الصحة العالمية إضافة إلى تزويد عدد من الدول من بينها الصين وإيران وأفغانستان وباكستان وسيشل بالمواد الطبية اللازمة ومواد الإغاثة والضروريات وكافة أشكال الدعم لتجاوز هذه الأزمة".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو "إن هذه المنحة المقدمة من دولة الإمارات تعتبر رمزا للتضامن بين البلدين ومساعدة هامة لأطبائنا وممرضينا والطاقم الصحي".

وأعرب عن شكر الشعب الإيطالي لحكومة دولة الإمارات وشعبها، لأنه بفضل هذه المبادرة سيتمكن الآلاف من حماية أنفسهم و إنقاذ أرواح العديد من المصابين.