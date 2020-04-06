وأوضحت الوزارة في نشرتها اليومية أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال هذه الفترة، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية جائحة عالمية، إلى 69 حالة وفاة.

وأضافت وزارة الصحة المغربية أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بلغ 71 حالة، وفق ما نقلت "رويترز".

وأعلنت السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء عن إنشاء مستشفى ميداني مؤقت "مجهز بجميع المعدات الطبية مخصص لمرضى كوفيد-19 على مساحة 20 ألف متر مربع".

وقالت السلطات إن هذا المستشفى سيضم حوالي 700 سرير، وسيُنجز خلال أسبوعين بتكلفة نحو 4.5 مليون دولار.