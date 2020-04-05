وكانت الوزارة قد أعلنت، مساء السبت، تسجيل 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إن عدد الوفيات ارتفع إلى 58 شخصا، في حين ارتفعت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 65 حالة.

ويفرض المغرب حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الماضي، حتى 20 أبريل الحالي، للحد من تفشي فيروس كورونا الذي صنفته منظمة الصحة العالمية وباء عالميا.

وأعلن المغرب أنه "في إطار التصدي للأخبار الزائفة"، فتح 81 تحقيقا قضائيا، "تم على إثرها تحريك المتابعة القضائية بحق 58 شخصا".

من جانب آخر، يُلاحق 58 شخصا للاشتباه في تورطهم في نشر أخبار زائفة حول الوباء بحسب ما أفاد بيان رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن البحث جار عن آخرين.

ويراهن المغرب الذي علّق كل الرحلات الدولية منذ منتصف مارس، على احترام حالة الطوارئ الصحية لمحاصرة تفشي الوباء.