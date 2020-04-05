وحذر مدبولي من استغلال الظرف الراهن وتعامل الدولة مع تداعيات وباء كورونا في التربح عبر البناء العشوائي.

وشدد، خلال اجتماع مصغر لوزيري التنمية المحلية والداخلية وبعض القيادات الأمنية، بالتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالتها فورا.

وشرعت مصر العام الماضي قانونا يجيز التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع حظر التصالح في المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية والمخلة بالطراز المعماري المميز.

كما تحظر الدولة تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، وتجاوز متطلبات الدفاع عن الدولة والبناء على أراضي الدولة، وتلك الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.