وأوضحت الوزارة أن الخدمة مخصصة للمواطنين الراغبين بالعودة من الخارج، موضحة أن تسجيل بيانات العودة إلى السعودية سيبدأ اعتبارا من الأحد، وسيستمر لمدة 5 أيام.

كما أشارت إلى أن الأولوية ستكون للمواطنين السعوديين بالخارج الموجودين في البلدان الأكثر تأثرا بانتشار فيروس كورونا، وكبار السن، والحوامل.

وقالت الخارجية السعودية، إنه وبالتعاون مع وزارة الصحة، سيخضع المواطنون حين عودتهم إلى أرض المملكة للعزل الصحي لمدة 14 يوما، حسب ما ذكرت وكالة "واس".

وأضافت أن المنصة الإلكترونية "تعد المسار المعتمد الوحيد لتسجيل الراغبين في العودة"، لافتة إلى أنه يمكن الاستفسار عند الضرورة من خلال الرقم الموحد (920033334).