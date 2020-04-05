ونقلت "واس" عن المتحدث باسم الصحة السعودية قوله، إن هناك 2385 حالة في البلاد، منها 1863 نشطة، مشيرا إلى أن مجموع المتعافين بلغ 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة.

وأضاف المتحدث أن نسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47 بالمئة، فيما تبلغ نسبة غير السعوديين 53 بالمئة.

وفي إطار استعدادات المملكة لمواجهة كورونا، أعلن الهلال الأحمر السعودي أنه جهز أكثر من ألف إسعاف للمساعدة في مواجهة الفيروس، المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار الهلال الأحمر السعودي إلى وجود 485 مركزا و13 غرفة عمليات تشارك في مواجهة الوباء، بحسب (واس).