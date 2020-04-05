وحسب الأمن العام الأردني، فإنه سيتم نقل المركبتين إلى ساحات الحجز المخصصة، وسيتحمل مالك المركبة كافة الأعباء المالية المترتبة على مخالفة قرار حظر التجوال.

وقال مراسلنا إن النائبين يتمتعان بالحصانة البرلمانية.

وكانت السلطات الأردنية فرضت حظر تجول كامل، اعتبارا من منتصف ليل الخميس، لمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية، في إجراء لمحاربة فيروس كورونا الجديد.

وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيف حظر التجوال المفروض لمواجهة كورونا، الذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخص بسبب خرقهم إيّاه.

وتحذر السلطات من أن مخالفة حظر التجوال، قد تؤدي بصاحبها إلى الحبس الفوري لمدة قد تصل إلى سنة.

وإلى غاية يوم أمس السبت، سجل الأردن 323 حالة إصابة بـ"كوفيد-19"، إضافة إلى 5 حالات وفاة.