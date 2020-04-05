وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في القاهرة، بأن الطائرة هبطت في المطار الدولي لمدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، صباح الأحد.

وقالت مصادر بقطاع الطيران المدني إن الشركة الوطنية "مصر للطيران" سيرت رحلات طيران إلى العديد من دول العالم لإعادة أبنائها، في إطار حرص مصر على دعم ومساندة المصريين بالخارج.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح الجمعة، مصريين عائدين من واشنطن على متن إحدى رحلات "مصر للطيران" الاستثنائية، التي سيرتها الشركة لعودة المصريين، نظرا لقرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل الجاري.

وتم توقيع الكشف الطبي على العائدين، ولم تسجل أي أعراض على أي منهم، فيما تقرر عزلهم بعدد من فنادق مدينة مرسى علم لمدة 14 يوما.