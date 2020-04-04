وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات المسجلة اليوم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية المعلن عنها سابقا، لافتة إلى وفاة خمسة مواطنين.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، في بيان، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في مصر ارتفع بذلك إلى 1070 حالة، في حين توفي 71 مريضا، مشيرا إلى شفاء 241 شخصا.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفعت لتصبح 306 حالة.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت، الجمعة، رصد 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما وصف بأنه أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة مصابة بفيروس كورونا في فبراير. بينما سجلت، الخميس، 86 حالة.

وفرضت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، حظرا جزئيا لمكافحة انتشار الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وأغلقت المطارات والمنتجعات السياحية والجامعات والمدارس.