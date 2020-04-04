ووفق وكالة أنباء الإمارات، فإن دبي قررت اتخاذ إجراءات مشددة لتقييد الحركة في الإمارة، والمساءلة القانونية للمخالفين.

ويستمر عمل منافذ بيع الغذاء، مثل الجمعيات والسوبرماركت وكذلك الصيدليات، وطلبات توصيل الطعام والدواء بصورة طبيعية.

وسيتم تكثيف عمليات الفحص الطبي في المناطق التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناس في مختلف أنحاء الإمارة، للتأكد من خلوهم من فيروس كوفيد-19، مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالبقاء في المنزل طوال تلك الفترة.

وكانت الإمارات مددت حملة التعقيم القائمة أثناء الليل، في إطار الإجراءات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، الجمعة، أن حملة التطهير، وتشمل رش وتنظيف الشوارع والحدائق ومرافق النقل العام، تتم بين الثامنة مساء والسادسة من صباح اليوم التالي. ويتعين على السكان البقاء في منازلهم خلال تلك الساعات.

وبدأت هذه الحملة في 26 مارس، وجرى تمديدها بالفعل قبل أسبوع حتى الخامس من أبريل.

وقالت الوكالة: "أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية اعتماد استمرارية برنامج التعقيم الوطني".

وأعلنت الإمارات زيادة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، إذ جرى تشخيص إصابة المئات به منذ الأول من أبريل الجاري.

وتنصح الإمارات الناس بارتداء الكمامات لدى مغادرتهم المنزل، وفقا لما أدلت به متحدثة باسم وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، بثه التلفزيون.

وسجلت الإمارات، السبت، 241 حالة إصابة جديدة، ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بما يرفع الإجمالي لديها إلى 1505 إصابات، و10 وفيات.