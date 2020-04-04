وقال الحاكم أندرو كومو، في مؤتمر صحافي: "لم نصل بعد إلى ذروة" تفشي الوباء "لكننا نقترب منها"، مشيرا إلى أن الارتفاع كان سريعا خاصة في جزيرة لونغ آيلند.

وكان كومو قد صرح، الجمعة، أن الولاية شهدت أعلى عدد من الوفيات في يوم واحد بفيروس كورونا عندما سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 562 حالة وفاة إضافية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2935.

وحذر حاكم نيويورك من أن الناس ستلقى حتفها في المدى القريب بسبب نقص أجهزة التنفس الصناعي وأسرة المستشفيات، داعيا إلى الدفع بموارد من كل الولايات المتحدة إلى نيويورك لمساعدة الولاية في أزمتها المتنامية.

وفي إفادة يومية عن الأزمة الصحية، قال كومو: "نيويورك في أزمة. ساعدوا نيويورك... ثم تحركوا ذاهبين إلى المكان التالي في وقت يتحرك فيه هذا (المرض) إلى مختلف أنحاء الولايات المتحدة".

وأضاف "هذه هي الطريقة التي نهزم بها هذا الفيروس اللعين الذي يمضي في مسيرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة".

وتحدث كومو مع جاك ما، المؤسس المشارك لمجموعة علي بابا القابضة، للحصول على مساعدة من عملاق التجارة الإلكترونية في مجال المواد الطبية من الصين، أكبر منتج لمعدات الوقاية الشخصية.

وسيوقع حاكم نيويورك، الذي برز كصوت وطني في مجال مكافحة فيروس كورونا، أمرا تنفيذيا بأخذ أجهزة التنفس الصناعي ومعدات الوقاية الشخصية من المنشآت في الولاية التي توجد فيها ولا تحتاج إليها، وذلك لمكافحة الفيروس.

وردا على سؤال عما إذا كان ممكنا تحدي الأمر التنفيذي قضائيا، قال كومو: "إذا أرادوا مقاضاتي لأني أستعير منهم أجهزة التنفس الصناعي الزائدة على حاجتهم لإنقاذ الأرواح فليفعلوا (..) لن أترك الناس يموتون".