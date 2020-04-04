وكانت الجامعة قد أكدت، مساء الجمعة، اكتشاف 15 حالة إصابة بالفيروس داخل المعهد القومي للأورام التابع لها.

لكن بيان السبت ذكر أن الجامعة قررت "فتح تحقيق حول إصابة 17 شخصا من الأطباء (والممرضين)"، موضحا أن الهدف "الوقوف على أسباب التقصير إن وجدت".

وأضاف أنه تم "عزل الحالات التي ثبتت إصابتها، والمخالطين لها".

وأكد محمود علم الدين، المتحدث باسم الجامعة أن الإصابات المعلنة في معهد علاج السرطان مشمولة ضمن إحصاءات وزارة الصحة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن علم الدين قوله "لا يُعلن رقم إلا في إطار إحصاءات وزارة الصحة".

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت، الجمعة، الحصيلة الأخيرة للإصابات وحالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وسجلت مصر حتى الجمعة 985 إصابة، تشمل 66 حالة وفاة و216 حالة تم إعلان تعافيها.

ووفقا لبيان الجامعة، سيتم "وقف العمل بالمعهد القومي للأورام لمدة يوم واحد فقط (السبت)، على أن يقتصر استقبال العيادات الخارجية خلال الفترة المقبلة على الحالات العاجلة والطارئة".

ويتجاوز عدد العاملين في المعهد الألف.

وكانت نقابة الأطباء في مصر أعلنت، الاثنين الماضي، وفاة أول طبيب مصري بالفيروس، وهو من بورسعيد، إحدى محافظات قناة السويس.

وكانت مصر قد فرضت حظر تجوال ليلي لمدة أسبوعين، في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

وتصل الغرامات على المخالفين إلى أربعة آلاف جنيه مصري (نحو 250 دولار)، وقد تصل العقوبة إلى السجن. وتم إيقاف الرحلات الجوية حتى 15 أبريل.