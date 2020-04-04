ونفت الوزارة المصرية الصلة بتلك الإحصائيات المتداولة والتي تحمل شعار وزارة الصحة والسكان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أن كل هذه المستندات غير صحيحة ومنسوبة كذبا لوزارة الصحة.

وناشد المتحدث الرسمي كافة المصريين عدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية وخاصة في هذا التوقيت الدقيق، الذي تمر به البلاد.

وأكد أن "الوزارة تعلن كافة الأرقام والتفاصيل بشكل رسمي ودقيق بمنتهي الشفافية وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية".

وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي تداولت تلك المستندات الخاطئة، تحري الدقة الشديدة فيما ينشر من معلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية ونشر الأرقام الرسمية الصادرة عن البيانات الرسمية للوزارة، وذلك لمنع إثارة البلبلة والقلق والفزع لدى المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المصرية أنها رصدت 120 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 985، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير.

وذكرت الوزارة المصرية إن 8 أشخاص آخرين توفوا، بينهم أجنبي و7 مواطنين، ليرتفع عدد المتوفين إلى 66.

وفرضت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون، حظرا جزئيا لمكافحة انتشار الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وأغلقت مطاراتها ومنتجعاتها السياحية.

وذكرت وزارة الصحة والسكان خروج 15 مواطنا من المصابين من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وقال مجاهد إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت إلى 296 حالة، من بينهم الـ216 متعافيًا.

وتواصل وزارة الصحة المصرية رفع استعداداتها بجميع المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في كلمة تلفزيونية، إن الأسبوع المقبل سيكون حاسما لإبقاء الزيادة في حالات الإصابة في نطاق متوسط المعدلات المسجلة سابقا. وأضاف أن مصر لا تزال في المرحلة "متوسطة الخطورة".

كما أكد أن هناك ارتفاعا في الإصابات في بعض المناطق، حيث لم يتبع بعض المصريين العائدين من الخارج إجراء العزل الذاتي، مما دفع السلطات إلى وضع العائدين في الحجر الصحي بالفنادق.