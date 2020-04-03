وقالت وزارة الصحة المصرية إن ثمانية أشخاص آخرين توفوا، بينهم أجنبي وسبعة مواطنين، ليرتفع عدد المتوفين إلى 66.

وفرضت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون، حظرا جزئيا لمكافحة انتشار الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وأغلقت مطاراتها، ومنتجعاتها السياحية.

وذكرت وزارة الصحة والسكان خروج 15 مواطنا من المصابين من مستشفى العزل، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت إلى 296 حالة، من بينهم الـ216 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة رصدت 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم ثلاثة أجانب و117 مواطنا، من بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية المعلن عنها سابقًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال، في كلمة تلفزيونية، إن الأسبوع المقبل سيكون حاسما لإبقاء الزيادة في حالات الإصابة في نطاق متوسط المعدلات المسجلة سابقا. وأضاف أن مصر لا تزال في المرحلة "متوسطة الخطورة".

كما قال إن هناك ارتفاعا في الإصابات في بعض المناطق، حيث لم يتبع بعض المصريين العائدين من الخارج إجراء العزل الذاتي، مما دفع السلطات إلى وضع العائدين في الحجر الصحي بالفنادق.