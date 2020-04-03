وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأعلنت الوزارة شفاء 12 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 108.

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس لمصاب (51 عاما) من الجنسية الآسيوية، ويعاني من فشل كلوي، ليرتفع عدد الوفيات في الدولة إلى تسع.

وناشدت الوزارة أفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمانا لصحة وسلامة الجميع.