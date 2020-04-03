وقدمت المملكة موعد بدء منع التجول المسائي أربع ساعات في ثلاث مناطق، في إطار جهود محاربة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله إنه اعتبارا من الجمعة سيبدأ منع التجول من الساعة الثالثة ظهرا في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف، ويتم رفع منع التجول في الساعة السادسة صباحا.

وقررت السعودية، الخميس، فرض حظر تجول في مكة والمدينة على مدار 24 ساعة، في تمديد لإجراء اتخذته في وقت سابق لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الداخلية السعودية، في بيان، أن هناك استثناءات من حظر التجول تشمل العاملين في "القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص"، وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم من الغذاء والرعاية الصحية.

وأضافت أنه سيجري قصر التنقل بالسيارات في المدينتين على شخص واحد، إضافة إلى قائد السيارة للحد من انتشار الفيروس.

واتخذت المملكة إجراءات صارمة لاحتواء المرض حيث أوقفت رحلات الطيران الدولية، وأغلقت معظم الأماكن العامة، وألغت موسم العمرة، كما طلبت، الثلاثاء الماضي، من الراغبين في أداء فريضة الحج التريث لحين استجلاء الوضع بشأن جائحة كورونا.