وقالت مصادر بالمطار إن إجراءات الحجر الصحي لجميع القادمين من الولايات المتحدة انتهت، وهم حاليا يقيمون في أحد فنادق مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، لمدة 14 يوما.

وأضافت المصادر أن الرحلة كانت تقل 275 راكبا، بينهم 18 طفلا، فضلا عن طاقم الضيافة وقائد الطائرة، ليصل إجمالي العدد 290 مصريا.

وأكدت مصادر في قطاع الطيران المدني أن هذه الرحلة القادمة من واشنطن تقرر تحويلها إلى مطار مرسي علم، وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفورية فور هبوطها لجميع الركاب، ووضعهم قيد الحجر الصحي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التنسيق بين سلطات مطار مرسى علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار.

وكانت وزارة الصحة المصرية قالت، الخميس، إنها رصدت 86 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي الحالات إلى 865، مسجلة بذلك أعلى ارتفاع يومي في عدد الإصابات منذ رصد أول حالة في فبراير.

وقالت الوزارة إن ستة أشخاص آخرين توفوا ليرتفع عدد المتوفين إلى 58.