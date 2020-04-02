وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالات الجديدة بوباء "كوفيد-19"، من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، لم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها في الإمارات إلى 1024 حالة، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.