وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيف حظر التجوّال المفروض لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخص بسبب خرقهم إيّاه.

وكانت السلطات حذّرت من أنّ مخالفة حظر التجواّل، قد تؤدّي بصاحبها إلى الحبس الفوري لمدّة قد تصل إلى سنة.

وبدأت شركات بتوصيل مياه الشرب والأدوية للمواطنين إلى منازلهم، ودعا الرزاز المواطنين الى ملازمة بيوتهم والبقاء فيها "وقائياً".

وسجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفق ما قالت وكالة الأنباء الأردنية على تويتر، الجمعة.

وسجل الأردن 280 حالة إصابة بكورونا تقريبا، حتى الآن.